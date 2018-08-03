Российский боец Нурмагомедов заработал почти $2 млн за прошедший год

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Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов вошел в рейтинг Forbes по итогам прошедшего года, сообщает «Советский спорт».

Россиянин расположился на 43-й строчке рейтинга.

В 2017 году Нурмагомедов провел два боя, в которых одержал победы. За встречу с Эдсоном Барбозой россиянин получил около $215 тыс, а поединок против Эла Яквинты принес спортсмену из Дагестана $530 тыс.

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Также отмечается, что проведение мастер-классов с участием Нурмагомедова может стоить организатором порядка $10-20 тыс.

Ранее сообщалось, что Конор Макгрегор стал основным претендентом на титульный бой с Нурмагомедовым.