Врач «Спартака» назвал Суперкубок России «самым нелепым трофеем»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/756/10787756/RIAN_03151389.HR.ru-pic905-895x505-28323.jpg">

Руководитель медицинского департамента московского «Спартака» Михаил Вартапетов поделился мнением о матче за Суперкубок России между ЦСКА и «Локомотивом», сообщает «Советский спорт».

«Поздравляя сегодня победителя Суперкубка, давайте признаемся: самый нелепый трофей из существующих. Просто выставочный разогрев перед чемпионатом России. И играть, конечно, должен «Авангард», — написал Вартапетов в твиттере.

Реклама

Встреча за Суперкубок России между ЦСКА и «Локомотивом» пройдет 27 июля в Нижнем Новгороде. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев заявил, что вместо ЦСКА в матче за Суперкубок России должен был принимать участие финалист Кубка курский «Авангард».