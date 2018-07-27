Менеджер Нурмагомедова: Макгрегору было бы безопасней за решеткой

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Менеджер российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз прокомментировал окончание судебного процесса над ирландцем Конором Макгрегором, передает «Советский спорт».

«Тут нечего сказать. Теперь это дело Хабиба. Честно говоря, Макгрегору было бы безопасней оказаться за решеткой», — цитирует Абдель-Азиза журналист ESPN Ариэль Хельвани.

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Макгрегор приговорен к пяти дням общественных работ и должен возместить ущерб автобусной компании и пострадавшим от его поступка.

Ранее Нурмагомедов прокомментировал завершение судебного процесса над Макгрегором.