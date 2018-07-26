ЦСКА официально объявил о переходе экс-игрока «Рубина»
Бывший полузащитник казанского «Рубина» Ильзат Ахметов официально стал игроком московского ЦСКА, сообщает «Советский спорт».
Об этом сказано на официальном сайте армейцев. Отмечается, что футболист сможет помочь своей новой команде в матче за Суперкубок России против «Локомотива».
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«Для выступлений за красно-синих Ильзат выбрал номер 77. Уже сегодня он отправится с командой в Нижний Новгород на матч за Суперкубок России. Добро пожаловать в ЦСКА!» — говорится в сообщении.
20-летний Ахметов с 2014 года выступал за «Рубин». В мае нынешнего года он отказался подписывать с клубом новый договор.
Ранее ЦСКА объявил о предстоящем переходе Александра Головина в другой клуб.