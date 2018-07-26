ЦСКА официально объявил о переходе экс-игрока «Рубина»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/741/11689741/RIAN_3243682.HR.ru-pic905-895x505-756.jpg">

Бывший полузащитник казанского «Рубина» Ильзат Ахметов официально стал игроком московского ЦСКА, сообщает «Советский спорт».

Об этом сказано на официальном сайте армейцев. Отмечается, что футболист сможет помочь своей новой команде в матче за Суперкубок России против «Локомотива».

Реклама

«Для выступлений за красно-синих Ильзат выбрал номер 77. Уже сегодня он отправится с командой в Нижний Новгород на матч за Суперкубок России. Добро пожаловать в ЦСКА!» — говорится в сообщении.

20-летний Ахметов с 2014 года выступал за «Рубин». В мае нынешнего года он отказался подписывать с клубом новый договор.

Ранее ЦСКА объявил о предстоящем переходе Александра Головина в другой клуб.