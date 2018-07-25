Экс-капитан «Реала» поставил под сомнение пребывание человека на Луне
Бывший вратарь мадридского «Реала» и сборной Испании по футболу Икер Касильяс усомнился в высадке американцев на Луну, сообщает «Советский спорт».
В своем твиттере голкипер «Порту» разместил опрос, в котором поинтересовался мнением относительно этого факта. Сам футболист отметил, что не верит пребыванию Нила Армстронга на Луне.
«В следующем году исполнится 50 лет с того дня, когда человек побывал на Луне. Я на ужине у своих друзей, спорим об этом. Хочу узнать мнение общественности. Вы верите, что человек действительно был на Луне? Я – нет», — написал испанец.
41% ответивших согласились с Касильясом, 59% верят в высадку американцев на Луне.
Ранее Касильяс раскритиковал систему видеопомощи арбитрам.
El año que viene se cumplen 50 años (supuestamente) que el hombre pisó la Luna. Estoy en una cena con amigos... discutiendo sobre ello. Elevo la tertulia a público! Creéis que se pisó? Yo no!— Iker Casillas (@IkerCasillas) 23 июля 2018 г.