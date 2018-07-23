«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Сан-Хосе Эртквейкс» в контрольном матче
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Сан-Хосе Эртквейкс» в матче Международного кубка чемпионов, сообщает Sport24.
Встреча, прошедшая в Санта-Кларе на стадионе «Левайс», завершилась со счетом 0:0.
В следующем матче «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Миланом».
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Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» потерпел поражение от дортмундской «Боруссии» в матче Международного кубка чемпионов.
Футбол. Международный кубок чемпионов
«Манчестер Юнайтед» — «Сан-Хосе Эртквейкс» — 0:0