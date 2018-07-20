Сотникова выразила скорбь в связи со смертью Тена
Российская фигуристка Аделина Сотникова отреагировала на новость о кончине казахстанского фигуриста Дениса Тена, передает «Советский спорт».
Сообщение с соболезнованиями спортсменка опубликовала в своем инстаграме.
«Я не могу разговаривать после таких новостей… у меня нет слов… я с этим человеком каталась вместе! Я знаю очень многое про него! Какой он трудоголик, как он изучал все! У него должны учиться все спортсмены, кто действительно любит спорт… такой как он — единственный! И слово был вообще не могу произносить… Тетя Оксана, держитесь! Я не представляю ваши чувства… когда мать хоронит ребенка… это вообще неправильно… Царство небесного тебе, Денис!» — написала Сотникова.
Бронзовый призер Олимпиады в Сочи скончался на 26-м году жизни в результате ранения, полученного во время потасовки с преступниками.
Ранее названа дата похорон погибшего фигуриста Тена.
Я не могу разговаривать посе таких новостей... у меня нет слов... я с этим человеком каталась вместе! Я знаю очень многое про него! Какой он трудоголик,как он изучал все! У него должны учится все спортсмены,кто действительно любит спорт... такой как он - единственный! И слово БЫЛ вообще не могу произносить... Тетя Оксана,держитесь! Я не представляю ваши чувства... когда мать хоронит ребёнка... это вообще неправильно... ЦАРСТВО НЕБЕСНОГО ТЕБЕ ДЕНИС! P.S после таких новостей ещё больше начинаешь ценить то,что у тебя есть! И плевать хотела на все ошибки! Жизнь коротка для мучений! Радуйтесь ей,пока она есть! Не знаешь что будет завтра! Когда сегодня может быть последним днём в твоей жизни....