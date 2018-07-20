Сотникова выразила скорбь в связи со смертью Тена

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Российская фигуристка Аделина Сотникова отреагировала на новость о кончине казахстанского фигуриста Дениса Тена, передает «Советский спорт».

Сообщение с соболезнованиями спортсменка опубликовала в своем инстаграме.

«Я не могу разговаривать после таких новостей… у меня нет слов… я с этим человеком каталась вместе! Я знаю очень многое про него! Какой он трудоголик, как он изучал все! У него должны учиться все спортсмены, кто действительно любит спорт… такой как он — единственный! И слово был вообще не могу произносить… Тетя Оксана, держитесь! Я не представляю ваши чувства… когда мать хоронит ребенка… это вообще неправильно… Царство небесного тебе, Денис!» — написала Сотникова.

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Бронзовый призер Олимпиады в Сочи скончался на 26-м году жизни в результате ранения, полученного во время потасовки с преступниками.

Ранее названа дата похорон погибшего фигуриста Тена.