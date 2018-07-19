Медведева: никогда не забуду смех Тена

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Двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева заявила, что никогда не сможет забыть смех погибшего казахстанского фигуриста Дениса Тена, передает «Советский спорт».

«Это было всего два года назад. Денис казался самым веселым, необычным и одним из самых креативных людей в мире фигурного катания. В это невозможно поверить. Я не хочу и не смогу поверить. Соболезную всем близким Дениса. Никогда не забуду его смех», — написала Медведева в своем инстаграме.

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Тен погиб в возрасте 25 лет в результате ножевого ранения.

Ранее олимпийская чемпионка Екатрина Боброва сказала, что Тен всегда был очень сильным.