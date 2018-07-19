Плющенко: смерть Тена — большая утрата для спорта

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал гибель казахстанского фигуриста Дениса Тена, передает «РИА Новости».

«Какой ужас! Ужас! Даже слов нет. Выражаю соболезнования родным, близким, болельщикам. Это большая утрата. Он был потрясающим человеком, потрясающим спортсменом. Это ужасная новость. Слов нет…», — сказал Плющенко.

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Тену было 25 лет. Помимо бронзы Олимпиады в Сочи, он выиграл серебро чемпионата мира 2013 года, бронзу чемпионата мира — 2015.

Ранее Татьяна Тарасова назвала гибель фигуриста Тена трагедией‍.