Роналду прилетел в Турин для перехода в «Ювентус»
Бывший нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду прибыл в Турин для завершения своего перехода в «Ювентус», сообщает «Советский спорт».
Португальский форвард в сопровождении своей подруги Джорджины Родригес был заснят в аэропорту Турина, куда прибыл на своем частном самолете.
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Фотографию в своем твиттере опубликовал официальный аккаунт «бьянконери».
33-летний Роналду перешел в «Ювентус» за €112 млн.
Ранее СМИ сообщили, что Роналду планировал перейти в «Наполи», а не «Ювентус».