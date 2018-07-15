Роналду прилетел в Турин для перехода в «Ювентус»

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Бывший нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду прибыл в Турин для завершения своего перехода в «Ювентус», сообщает «Советский спорт».

Португальский форвард в сопровождении своей подруги Джорджины Родригес был заснят в аэропорту Турина, куда прибыл на своем частном самолете.

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Фотографию в своем твиттере опубликовал официальный аккаунт «бьянконери».

33-летний Роналду перешел в «Ювентус» за €112 млн.

Ранее СМИ сообщили, что Роналду планировал перейти в «Наполи», а не «Ювентус».