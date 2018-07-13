«Реал» намерен вернуть из аренды в «Баварии» Хамеса Родригеса
Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес в летнее трансферное окно может вернуться в мадридский «Реал», сообщает «Советский спорт».
Как утверждает Marca, новый наставник «сливочных» Хулен Лопетеги заинтересован в услугах колумбийца, которого летом прошлого года «Реал» отдал в аренду мюнхенскому клубу. Арендное соглашение между командами действует до лета 2019 года, поэтому разрешение ситуации будет зависеть от позиции баварцев.
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При этом отмечается, что сам футболист не против вернуться в Мадрид.
27-летний Родригес в Бундеслиге провел 23 матча, в которых забил семь мячей и сделал 11 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Родригес расплакался после матча 1/8 финала ЧМ-2018 в Москве.