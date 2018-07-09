СМИ: ЦСКА планирует подписать контракт с Мусой

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Московский ЦСКА планирует подписать контракт с нападающим сборной Нигерии Ахмедом Мусой, сообщает ТАСС.

По информации Soccernet.com.ng, нападающий английского «Лестера» может подписать контракт с армейцами на постоянной основе.

Нигерийский форвард вступал за ЦСКА во второй половине сезона-2017/18 на правах аренды. Он провел 16 матчей, забил семь мячей и отличился тремя голевыми передачами.

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Муса также выступал в составе армейцев с 2012 по 2016 год.

На чемпионате мира — 2018 в России Муса забил два мяча в ворота сборной Исландии и был признан лучшим игроком матча.

Сборная Нигерии не вышла из группы D, одержав только одну победу.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 26-го дня чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что тренер по физподготовке Гранеро покидает ЦСКА.