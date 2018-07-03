Касаткина вышла во второй круг Уимблдона

Россиянка Дарья Касаткина обыграла хорватку Яну Фетт и вышла во второй круг Уимблдона, сообщает ТАСС.

Встреча, которая длилась 1 час 26 минут, завершилась со счетом 6:2, 7:5 в пользу российской теннисистки.

На счету Касаткиной четыре эйса,девять двойных ошибок, восемь реализованных брейк-пойнтов из 13 и пять проигранных геймов на своей подаче.

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Фетт исполнила один эйс и допустила семь двойных ошибках.

Теннис. Уимблдон — 2018. 1-й круг

Яна Фетт (Хорватия) — Дарья Касаткина (Россия) — 2:6, 5:7

Ранее первая ракетка мира румынка Симона Халеп одержала победу над японкой Куруми Нарой в первом круге Уимблдона.