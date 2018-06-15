«Барселона» намерена перехватить Головина у «Ювентуса»
Испанская «Барселона» заинтересована в трансфере полузащитника ЦСКА Александра Головина, сообщает «Советский спорт».
Как утверждает Marca, каталонский клуб намерен побороться с туринским «Ювентусом» за 22-летнего хавбека сборной России.
Отмечается, что для сине-гранатовых вариант с приобретением россиянина является запасным на тот случай, если клубу не удастся договориться о переходе полузащитника «Аякса» Френки де Йонга.
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Головин сейчас находится в расположении национальной команды. В матче открытия чемпионата мира — 2018 против Саудовской Аравии хавбек армейцев забил один мяч и сделал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что гости «Пусть говорят» довели Головина до отказа от эфира.