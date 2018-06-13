Британские СМИ назвали низкие цены в России плюсом для болельщиков ЧМ-2018

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Британские СМИ отметили плюсы проведения чемпионата мира по футболу — 2018 в России. Об этом сообщает «Советский спорт».

Согласно исследованию Post Office Travel Money, которое провела британская газета Daily Mail, в России самые низкие цены на продукты и жилье по сравнению с двумя предыдущими странами-хозяйками мундиаля (Бразилия и Франция).

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Отмечается, что чемпионат мира в России станет самым доступным для британских фанатов из-за обменного курса рубля и низких цен.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Англии Кайл Уокер заразился русской культурой.