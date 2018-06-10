Салах вышел поприветствовать чеченских болельщиков

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Сборная Египта по футболу провела открытую тренировку на «Ахмат-Арене», сообщает ТАСС.

Египтяне будут базироваться в Грозном во время чемпионата мира — 2018.

Отмечается, что участие в тренировочном занятии не принимал нападающий национальной команды Мохамед Салах, однако форвард вышел на стадион, чтобы поприветствовать пришедших болельщиков.

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25-летний игрок «Ливерпуля» продолжает восстанавливаться после травмы плеча, полученной в финальном матче Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (1:3).

Чемпионат мира — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Египта на групповом этапе мундиаля сыграет с командами Уругвая, России и Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что сборная Франции с Антуаном Гризманном и Килианом Мбаппе прилетела на чемпионат мира — 2018.