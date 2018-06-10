Швед признан снайпером года Единой лиги ВТБ
Защитник «Химок» Алексей Швед стал лучшим снайпером сезона Единой лиги ВТБ, сообщает «Советский спорт».
Средний показатель баскетболиста за игру — 22,3 очка.
Швед также стал самым результативным баскетболистом за всю историю Единой лиги ВТБ. Всего в активе россиянина 545 очков. Игрок подмосковного клуба побил рекорд бывшего баскетболиста ЦСКА Милоша Теодосича (526).
Ранее Швед установил два рекорда плей-офф Единой лиги ВТБ в матче «Финала четырех» против казанского УНИКСа.