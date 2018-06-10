Швед признан снайпером года Единой лиги ВТБ

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Защитник «Химок» Алексей Швед стал лучшим снайпером сезона Единой лиги ВТБ, сообщает «Советский спорт».

Средний показатель баскетболиста за игру — 22,3 очка.

Швед также стал самым результативным баскетболистом за всю историю Единой лиги ВТБ. Всего в активе россиянина 545 очков. Игрок подмосковного клуба побил рекорд бывшего баскетболиста ЦСКА Милоша Теодосича (526).

Ранее Швед установил два рекорда плей-офф Единой лиги ВТБ в матче «Финала четырех» против казанского УНИКСа.