В Мосгордуме прокомментировали решение о выходном в день матча открытия ЧМ-2018

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В Мосгордуме прокомментировали решение освободить сотрудников предприятий в день матча открытия чемпионата мира по футболу, передает НСН.

«Сейчас летний период, и думаю, что планы, которые стоят перед каждым производством, будут исполнены. А жителям столицы это даст возможность отдохнуть, подготовиться к следующему дню», — заявил член комиссии по безопасности и здравоохранению Евгений Герасимов.

Ранее английский болельщик назвал русских фанатов животными.