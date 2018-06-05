Названо имя самого богатого спортсмена в мире

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Американский боксер Флойд Мейвезер-младший стал первым в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира, согласно рейтингу Forbes. Об этом сообщает ТАСС.

За прошедший год 41-летний спортсмен заработал около $285 млн.

Второе место в списке занял аргентинский нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси с доходом в $111 млн.

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Третьим стал португальский футболист мадридского «Реала» Криштиану Роналду, который в прошлом году возглавлял престижный рейтинг. В этом же сезоне португалец сумел заработать всего $108 млн.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион мира по боксу Дрозд не оценил желание Мейвезера перейти в ММА