Эксперт: матч с Турцией определит состав сборной России на старт ЧМ-2018

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Бывший защитник московского «Локомотива» и сборной России по футболу Дмитрий Сенников выразил мнение, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов выпустит на поле в рамках товарищеского матча с Турции тех футболистов, которые сыграют в стартовом матче чемпионата мира — 2018.

«Матч с Турцией крайне важен, и болельщики ждут только положительного результата. Вероятнее всего, в предстоящей игре мы увидим именно ту схему и именно тех игроков, которые выйдут на поле в дебютной игре чемпионата мира против Саудовской Аравии», — цитирует Сенникова газета «Известия».

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Матч Россия — Турция пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве 5 июня в 19:00 мск.

На чемпионате мира сборная России сыграет в группе А с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.