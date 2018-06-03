Боец UFC нокаутировал себя после попытки бросить соперника

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джаред Брукс нокаутировал себя после попытки бросить соотечественника Хосе Торреса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 131, сообщает «Советский спорт».

Брукс поднял соперника на плечо, по в момент выполнения броска он не смог удержать равновесие. При приземлении он ударился головой и ушел в нокаут. После того, как Торрес нанес несколько ударов по противнику, судья принял решение остановить бой.

Для Брукса это поражение стало вторым в 15 боях. Торрес одержал восьмую победу кряду.