Родченков заявил, что футболист сборной России был частью допинговой программы

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что один футболист, вошедший в расширенную заявку сборной России на чемпионат мира, был частью допинговой программы, сообщает «Советский спорт».

«Как директор лаборатории, я руководил всем процессом допинг-контроля. Виталий Мутко сказал не трогать футболистов, а «если у вас какие-то проблемы, сообщайте мне». Обычно я докладывал своему непосредственному начальнику, вице-премьеру. Но в этом случае я докладывал лишь Мутко», — передает слова Родченкова английское издание The Independent.

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Также он пояснил, что несколько футболистов были вовлечены в допинговую программу.

«В программу допинг-контроля было включено 34 футболиста, на юношеском, молодежном, женском и взрослом уровнях. Из нынешнего состава сборной я узнаю только одно имя», — добавил Родченков.

Ранее адвоката Родченкова возмутило отношение ФИФА к России.