СМИ: Зидан объявит об уходе с поста главного тренера «Реала» 31 мая

Зинедин Зидан на пресс-конференции, которая состоится сегодня, 31 мая, заявит о своем уходе с поста главного тренера мадридского «Реала», сообщает «Советский спорт».

По информации Cadena SER, на незапланированной пресс-конференции для журналистов, повестка которой не разглашается, французский специалист объявит о своем решении.

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Отмечается, что на пресс-конференции также будет присутствовать президент мадридского клуба Флорентино Перес.

Ранее Зидан поделился мыслями после победы в финале Лиги чемпионов.