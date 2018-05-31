Сборная России не может победить с октября 2017 года

Сборная России по футболу потерпела поражение в контрольном матче с национальной командой Австрии, сообщает ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу австрийцев.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таким образом, подопечные Станислава Черчесова не сумели победить в шестой игре подряд. Последняя победа россиян датирована 7 октября 2017 года, когда была обыграна команда Южной Кореи со счетом 4:2.

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После этого сборная России сыграла вничью с Ираном (1:1) и Испанией (3:3), а также проиграла Аргентине (0:1), Бразилии (0:3) и Франции (1:3).

Перед началом чемпионата мира — 2018 российская команда проведет еще один контрольный матч со сборной Турцией, который пройдет 5 июня в Москве.