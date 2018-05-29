Попов поздравил Позднякова с должностью президента ОКР

Александр Попов поздравил Станислава Позднякова с должностью президента Олимпийского комитета России (ОКР), сообщает ТАСС.

«Выборы шли очень долго, мы четыре часа работали без остановки. Но прошло все демократично, нам дали возможность сказать свое видение будущего российского спорта. Поздравляю от себя лично Позднякова», — сказал Попов.

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Выборы президента ОКР прошли во вторник в Москве в рамках Олимпийского собрания. На собрании присутствовали 272 делегата, из которых за Позднякова проголосовали 214, а за Попова — 56.

Ранее сообщалось, что полномочия Александра Жукова в Международной олимпийском комитете (МОК) официально прекращены.