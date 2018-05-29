УЕФА не будет наказывать Рамоса за нанесение травмы Салаху
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет наказывать капитана мадридского «Реала» Серхио Рамоса за нанесение травмы вингеру английского «Ливерпуля» Мохаммеду Салаху, сообщает El Mundo Deportivo.
В первом тайме финального матча Лиги чемпионов Салах получил травму плеча в результате столкновения с Рамосом. До сих пор непонятно, сможет ли египтянин сыграть на чемпионате мира в России.
Ранее сообщалось, что игрок сборной Египта Салах пройдет лечение в Испании.