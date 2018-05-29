УЕФА не будет наказывать Рамоса за нанесение травмы Салаху

<img src="//img.gazeta.ru/files3/383/11765383/RIAN_5512961.HR-pic905-895x505-77693.jpg">

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет наказывать капитана мадридского «Реала» Серхио Рамоса за нанесение травмы вингеру английского «Ливерпуля» Мохаммеду Салаху, сообщает El Mundo Deportivo.

В первом тайме финального матча Лиги чемпионов Салах получил травму плеча в результате столкновения с Рамосом. До сих пор непонятно, сможет ли египтянин сыграть на чемпионате мира в России.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Египта Салах пройдет лечение в Испании.