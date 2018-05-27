В Испании назвали причины возможного ухода Роналду из «Реала»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду может уйти из клуба в связи с недовольством условиями нового контракта, сообщает «Советский спорт».

По информации испанского издания AS, Роналду посчитал неуважительным предложение президента мадридского клуба Флорентино Переса об увеличении суммы контрактных выплат на €9 млн при условии завоевания таких наград, как «Золотой мяч», а также командных трофеев.

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Ранее Перес прокомментировал возможный уход из клуба Роналду.