Салах может пропустить чемпионат мира — 2018
Нападающий «Ливерпуля» и национальной сборной Египта Мохаммед Салах может не сыграть на грядущем чемпионате мира — 2018, сообщает «Советский спорт».
Египтянин получил травму плеча после столкновения с Серхио Рамосом в финальном матче Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (1:3). «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию этого поединка.
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По информации «Би-би-си», у нападающего подозрение на вывих плеча. Если диагноз подтвердится, то Салах не успеет восстановиться к началу мундиаля.
На чемпионате мира — 2018 сборная Египта в рамках группового этапа сыграет с командами России, Саудовской Аравии и Уругвая.
Ранее сообщалось, что «Реал» стал обладателем кубка Лиги чемпионов в третий раз подряд.