Умер призер чемпионата мира — 1958

Бронзовый призер чемпионата мира по футболу 1958 года в составе сборной Франции Роже Пьянтони скончался в возрасте 86 лет, сообщает официальный сайт УЕФА.

Причина смерти Пьянтони неизвестна.

Пьянтони, выступавший на позиции форварда играл за такие клубы, как «Нанси», «Реймс», «Ницца». Он трижды становился чемпионом Франции, однажды поднимал Кубок страны над головой и дважды становился лучшим бомбардиром французского чемпионата. В составе национальной команды Франции Пьянтони завоевал бронзу чемпионата мира — 1958 года в Швеции.

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