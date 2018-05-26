Стала известна чистая прибыль РФС по итогам 2017 года

Чистая прибыль Российского футбольного союза (РФС) составила более 160 млн рублей за 2017 год, сообщает ТАСС.

Как отмечается в отчете организации, фактический доход РФС составил 3 млрд 340,1 млн рублей, а общая величина расходов — 3 млрд 178,4 млн рублей. Чистый доход организации составил 161,7 млн рублей.

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Большую часть от суммы доходов составляют целевые поступления от Международной федерации футбола (ФИФА), Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и сторонних организаций (36%). Далее идут продажа маркетинговых прав (35%), доходы по правам на телетрансляции (13%), продажа коммерческих прав лигам (10%), а также иные поступления (6%).

Ранее сообщалось, что ФИФА оштрафует РФС на 30 тыс. швейцарских франков за поведение болельщиков во время товарищеского матча между сборными России и Франции.