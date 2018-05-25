В сети появилось видео нападения на болельщиков «Ливерпуля» в Киеве

В сети появилось видео столкновения между болельщиками «Ливерпуля» и неизвестными хулиганами в Киеве за два дня до финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает «Советский спорт».

Отмечается, что около 20 человек в масках бросали в английских болельщиков стекла, столы и стулья. В результате инцидента несколько фанатов получили порезы головы и шеи.

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Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия, арестовали двух нападавших.

26 мая в Киеве пройдет финал Лиги чемпионов, в котором встретятся «Ливерпуль» и мадридский «Реал».

Ранее в МВД Украины прокомментировали избиение британских фанатов в Киеве.