Завышавшие цены на время ЧМ-2018 гостиницы оштрафованы на 9 млн рублей

Роспотребнадзор оштрафовал гостиницы, завышавшие цены на проживание на время чемпионата мира футболу 2018 года, в общей сложности на 9 млн рублей, сообщает «Советский спорт».

Как передает официальный сайт ведомства, в ходе спецрейда были проверены 1,5 тысячи гостиниц. В 738 из них были обнаружены факты завышения цен.

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Также 190 гостиниц не имели свидетельств о прохождении классификации.

Отмечается, что было возбуждено 1941 административное дело. В суд подано 199 исков, также Роспотребнадзор выдал 239 предостережений.

Ранее сообщалось, что ведомство выставило штрафы более 20 отелям Москвы за завышение цены в дни проведения чемпионата мира по футболу — 2018.