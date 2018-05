Салах не попал в символическую сборную европейских чемпионатов

Египетский вингер английского «Ливерпуля» Мохаммед Салах не попал в символическую сборную пяти сильнейших чемпионатов Европы, сообщает «Советский спорт».

Аналитический сайт WhoScored.com представил состав в своем твиттере:

Вратарь: Алиссон («Рома»);

Защитники: Александар Коларов («Рома»), Салиф Сане («Ганновер»), Налдо («Шальке»), Йозуа Киммих («Бавария»);

Полузащитники: Филиппе Коутиньо («Барселона»), Набиль Фекир («Лион»), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Флориан Товен («Марсель»);

Нападающие: Криштиану Роналду («Реал»), Лионель Месси («Барселона»).

Ранее стало известно, что бывший форвард сборной Бразилии хочет увидеть Салаха в «Барселоне».

Our European Team of the Season in full (more than 25 starts) pic.twitter.com/guUnD33FMi