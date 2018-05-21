Мать Неймара ждет трансфера сына в мадридский «Реал»

Мать бразильского форварда французского «ПСЖ» Неймара Надин Сантос хочет, чтобы ее сын продолжил карьеру в мадридском «Реале», передает «Советский спорт».

«Мой сын покинул такой клуб, как «Барселона» и сделал рискованный выбор, перейдя в «ПСЖ», который борется за то, чтобы войти в число великих европейских клубов. Поэтому я не понимаю, почему болельщики парижан освистывали его», — передает слова Сантос испанское издание AS.

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Также она рассказала об отношении «сливочных» к Неймару.

«Он должен как можно скорее покинуть Париж. Мой сын перешел в команду, чтобы сделать ее сильнее, а получает такой прием. Это неприятно. Во время матча «Барселона» — «Реал» в Майами игроки «Реала» очень хорошо отнеслись к нему, как будто они из одной команды. Они сказали, что ждут его в «Реале», — добавила мать футболиста.

Ранее «Реал» предпочел Неймару его одноклубника.