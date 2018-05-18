Кандидат на пост тренера «Зенита» продлил контракт с нынешним клубом

Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека продлил соглашение с клубом, сообщает ТАСС.

Как передает официальный сайт команды, новый контракт португальского специалиста рассчитан на два года.

«Паулу Фонсека в «Шахтере», и я очень рад этому. Сейчас мы подписали новый контракт, и я убежден, что впереди нас будут ждать новые успехи, Паулу — профессионал, амбициозный, трудолюбивый человек, у него хорошие идеи. Он знает, что делать», — заявил президент «Шахтера» Ринат Ахметов.

Специалист возглавляет «Шахтер» с 2016 года. Под руководством португальца клуб становился чемпионом Украины и обладателем Кубка страны.

Ранее сообщалось, что Фонсека входит в список кандидатов на пост главного тренера петербургского «Зенита».