Василевский и Кучеров вошли в тройку звезд игрового дня в НХЛ

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан первой звездой третьего матча финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги против «Вашингтон Кэпиталз», сообщает «Советский спорт».

Во встрече, которая завершилась со счетом 4:2 в пользу «молний», российский голкипер отразил 36 из 38 бросков по своим воротам.

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Вторым стал защитник «Тампы» Виктор Хедман, на счету которого три (1+2) очка.

Третьей звездой признан форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров, набравший два (1+1) очка.

«Тампа» сократила отставание в серии до четырех побед — 1-2. Следующий матч пройдет в Вашингтоне 18 мая.