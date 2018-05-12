Ласицкене выиграла 39-й турнир подряд
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае, сообщает «Советский спорт».
Россиянка продемонстрировала лучший результат сезона в мире — 1,97 м.
Второе место у Мирелы Демиревы из Болгарии (1,94), бронзу завоевала немка Мари-Лоренс Юнгфляйш (1,88).
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Легкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Шанхай (Китай) Женщины/ Прыжки в высоту
1. Мария Ласицкене (Россия) — 1,97
2. Мирела Демирева (Болгария) — 1,94
3. Мари-Лоренс Юнгфляйш (Германия) — 1,88