Игрок сборной России рассказал об ошибках в матче против команды Чехии

Форвард сборной России по хоккею Александр Барабанов рассказал об ошибках, допущенных в матче четвертого тура чемпионата мира против команды Чехии.

«Мы сами ошибались в своей зоне. Нам надо было минимизировать собственные ошибки и выводить шайбу из зоны. У нас не раз это хромало. Поэтому чехи наказывали нас за наши ошибки», — цитирует Барабанова газета «Известия».

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Россияне уступили чехам в овертайме со счетом 3:4. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее защитник сборной России по хоккею Егор Яковлев прокомментировал игру против тройки нападения сборной Чехии Дмитрия Яшкина, Томаса Крейчи и Давида Пастрняка.