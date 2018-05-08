Дэйв Льюис покинул пост главного тренера сборной Белоруссии по хоккею. Об этом сообщает ТАСС.

«После неудачного старта на чемпионате мира, а также с учетом ситуации, в которой оказалась сборная Беларуси по хоккею с шайбой, Федерация хоккея Беларуси (ФХБ) и главный тренер сборной Дэйв Льюис приняли совместное решение о том, что возглавить сборную Беларуси должен другой специалист.

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Дэйв Льюис считает, что изменения в тренерской штабе могут придать команде необходимый импульс для улучшения игры, поэтому покидает расположение сборной», — говорится в заявлении пресс-службы ФХБ.

Также в федерации заявили, что до конца чемпионата мира исполнение обязанностей главного тренера сборной Белоруссии по хоккею с шайбой возложены на Сергея Пушкова.

Ранее сборная России разгромила национальную команду Белоруссии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2018 в Дании.