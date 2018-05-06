Тренер Мишин об уходе Медведевой: мы бьем тревогу по несуществующей грозе

Заслуженный тренер России Алексей Мишин прокомментировал решение российской фигуристки Евгении Медведевой прекратить совместную работу с тренером Этери Тутберидзе.

«Мы бьем тревогу по несуществующей грозе, потому что в жизни людей разводы семейные были, есть и будут. И переходы спортсменов от одного тренера к другому были, есть и будут.

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Есть семьи, которые потом опять воссоединяются после развода, так же и в спорте, потому что спорт — отражение системы взаимоотношений, которая существует в человечестве. Никак пагубно это на российское фигурное катание не повлияет», — цитирует Мишина «РИА Новости».

Ранее генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев озвучил причину, по которой Медведева решила отказаться от сотрудничества с Тутберидзе.