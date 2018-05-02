Россиянин Емелин стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе

Борец Сергей Емелин wrestrus.ru

Российский борец греко-римского стиля Сергей Емелин завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по спортивной борьбе в весовой категории до 60 кг, сообщает ТАСС.

Емелин в финальном поединке одолел азербайджанца Мурада Маммадова со счетом 6:5.

Бронзовые награды завоевали итальянский борец Джакопо Сандрон и представитель Грузии Дато Чхартшвили.

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Чемпионат Европы по спортивной борьбе проходит в Каспийске. Соревнования завершатся 6 мая.

Для Емелина золотая медаль континентального первенства стала первой в его профессиональной карьере.