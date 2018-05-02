Россиянин Емелин стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе
Российский борец греко-римского стиля Сергей Емелин завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по спортивной борьбе в весовой категории до 60 кг, сообщает ТАСС.
Емелин в финальном поединке одолел азербайджанца Мурада Маммадова со счетом 6:5.
Бронзовые награды завоевали итальянский борец Джакопо Сандрон и представитель Грузии Дато Чхартшвили.
Реклама
Чемпионат Европы по спортивной борьбе проходит в Каспийске. Соревнования завершатся 6 мая.
Для Емелина золотая медаль континентального первенства стала первой в его профессиональной карьере.