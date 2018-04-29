Контракт с тренером мужской сборной России по биатлону Гроссом продлен не будет

Союз биатлонистов России (СБР) не стал предлагать старшему тренеру мужской национальной сборной немцу Рико Гроссу. Об этом сообщил председатель тренерского совета организации Владимир Барнашов, передает ТАСС.

«У Гросса много предложений, не знаю, какое он примет, скорее всего, у нас он больше тренировать не будет. На 100% нельзя сказать, не все зависит только от Гросса.

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К тому времени, как СБР получит нового руководителя, Гросс, думаю, уже определится с будущим, от СБР ему предложений не поступало, его контракт заканчивается 30 апреля», — сказал Барнашов.

Гросс тренировал мужскую национальную команду с августа 2015 года.

Ранее сообщалось, что Гросс возглавит команду Австрии.