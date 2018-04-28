Чешская теннисистка Плишкова вышла в полуфинал турнира в Штутгарте

Чешская тенниситка Каролина Плишкова обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко в четвертьфинале турнира в Штутгарте со счетом 5:7, 7:5, 6:4. Об этом сообщает «Советский спорт».

Встреча длилась два часа 20 минут.

На счету Плешковой 14 подач навылет, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 12.

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Остапенко совершила семь эйсов, восемь двойных ошибок и четыре брейк-пойнта из десяти.

Ранее российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла эстонке Анетт Контавейт в четвертьфинальном матче турнира в Штутгарте.