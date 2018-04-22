Сбивший российскую велосипедистку подросток находится под подпиской о невыезде

Сбивший на автомобиле российскую велосипедистку Лидию Плужникову 17-летний подросток находится под подпиской о невыезде. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю, передает ТАСС.

«В отношении виновника ДТП избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — говорится в сообщении.

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17-летний подросток без прав 21 апреля сбил Плужникову, которая ехала на велопрогулке в поселке Архипо-Осиповке Краснодарского края. От полученных травм спортсменка скончалась на месте.

В отношении преступника возбуждено уголовное дело.