В Болгарии во время дерби женщина-полицейский получила ранения после взрыва

Во время матча 4-го тура плей-офф чемпионов первенства Болгарии в рамках софийского дерби между ЦСКА и «Левски» произошел взрыв, сообщает «Советский спорт».

По информации «Би-би-си», в результате инцидента имеются пострадавшие. В их числе женщина-полицейский, которая получила ранения от осколков стекла, попавших ей в лицо и глаза.

Реклама

Матч состоялся 18 марта. После происшествия сотрудница полиции была доставлена в больницу, где перенесла операцию.

Отмечается, что взрыв был осуществлен не посредством пиротехники, а после приведения в действие взрывного устройства.

По итогам беспорядков задержаны более 20 болельщиков «Левски».

Ранее сообщалось, что фанаты ЦСКА напали на болельщиков «Спартака» в московском метро.