Два гола Кучерова помогли «Тампе» выиграть третий матч против «Нью-Джерси»

«Тамба-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в четвертом матче первого раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Ньюарке, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Никита Кучеров, также отличился Джей Ти Миллер. У хозяев единственную шайбу забросил Кайл Палмьери.

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Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 27 из 28 бросков по своим воротам.

В серии до четырех побед «молнии» укрепили свое преимущество — 3-1.

Следующая встреча пройдет в Тампе 21 апреля.

НХЛ. Кубок Стэнли. Восточная конференция. 1/4 финала. 4-й матч

«Нью-Джерси Дэвилз» (США, Ньюарк) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (США, Тампа) — 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

1:0 — Палмьери (Батчер, Холл) — 08:23 (5x3);

1:1 — Миллер (Кучеров, Стэмкос) — 11:30;

1:2 — Кучеров (Коберн, Миллер) — 15:02,

1:3 — Кучеров (Миллер) — 58:52