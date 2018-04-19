Два гола Кучерова помогли «Тампе» выиграть третий матч против «Нью-Джерси»
«Тамба-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в четвертом матче первого раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Ньюарке, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Никита Кучеров, также отличился Джей Ти Миллер. У хозяев единственную шайбу забросил Кайл Палмьери.
Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 27 из 28 бросков по своим воротам.
В серии до четырех побед «молнии» укрепили свое преимущество — 3-1.
Следующая встреча пройдет в Тампе 21 апреля.
НХЛ. Кубок Стэнли. Восточная конференция. 1/4 финала. 4-й матч
«Нью-Джерси Дэвилз» (США, Ньюарк) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (США, Тампа) — 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)
1:0 — Палмьери (Батчер, Холл) — 08:23 (5x3);
1:1 — Миллер (Кучеров, Стэмкос) — 11:30;
1:2 — Кучеров (Коберн, Миллер) — 15:02,
1:3 — Кучеров (Миллер) — 58:52