Овечкин забросил первую шайбу в плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил первую шайбу в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает «Советский спорт».

Овечкин отличился в середине первого периода второго матча первого раунда Кубка Стэнли с «Коламбус Блю Джекетс». Он реализовал большинство с передач Ти Джея Оши и Джона Карлсона.

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Всего для нападающего этот гол в плей-офф стал 47-м в карьере.

Сейчас в матче перерыв после первого периода, счет 2:1 в пользу «столичных».