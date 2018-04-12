Федерация хоккея России отстранила семь игроков за допинг

Федерация хоккея России (ФХР) приняла решение временно дисквалифицировать семерых хоккеистов клуба «Россошь», выступающего в Национальной молодежной хоккейной лиги (НХМЛ), по обвинению в нарушении антидопинговых правил, сообщает «Советский спорт».

«В настоящий момент спортсмены отстранены от тренировок и соревнований. В случае подтверждения положительных проб, спортсмены могут быть дисквалифицированы согласно антидопинговым правилам Международной федерации хоккея (ИИХФ) и Всемирного антидопингового агентства (WADA), и в этом случае к врачам и руководителям команды будут применены санкции ФХР», — сообщили в пресс-службе ФХР.

При этом в Федерации опровергли информацию о том, что допинг-пробы игроков молодежной сборной России дали положительный результат.