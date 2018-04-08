Российский боец Нурмагомедов поблагодарил Яквинту за проведенный бой

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов поблагодарил американца Эла Яквинту, согласившемуся сразиться с ним за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в весовой категории до 70 кг, сообщает «Советский спорт».

«Я хочу поблагодарить моего соперника и его команду. Яквинта — настоящий бруклинский гангстер, он пришел сюда. Это не для цыплят. Где Конор Макгрегор, он хочет драться с автобусом? А я хочу сражаться с настоящими гангстерами. Яквинта, спасибо тебе большое», — сказал Нурмагомедов после боя.

Реклама

Первоначально соперником россиянина должен был стать американец Тони Фергюсон, который внезапно получил повреждение колена и снялся с поединка. Его заменил представитель США Макс Холлоуэй, не сумевший уложиться в весовую категорию, после чего врачи запретили ему участвовать в турнире.

Бой состоялся в рамках турнира UFC 223, который прошел 7 апреля на арене «Барклайз-центр» в Нью-Йорке.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.