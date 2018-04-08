Российский боец Нурмагомедов завоевал титул чемпиона UFC

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов одержал победу в поединке против американца Эла Яквинты на турнире UFC 223, сообщает «Советский спорт».

Нурмагомедов победил Яквинту по итогам пятираундового противостояния единогласным решением судей.

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Таким образом, 29-летний россиянин завоевал титул чемпиона UFC в легком весе.

В своей карьере Нурмагомегодов провел 26 поединков в ММА и все выиграл.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию боя.

Первоначально соперником Нурмагомедова должен был стать американец Тони Фергюсон, который внезапно получил повреждение колена и снялся с поединка. Заменой Фергюсона был объявлен Макс Холлоуэй, не сумевший уложиться в весовую категорию, после чего врачи запретили ему участвовать в турнире.